План обучения оптимизаторов

В агентстве у этого плана обучения две задачи:
План охватывает 13 зон и рассчитан примерно на пару лет самостоятельного изучения.
Мы считаем, что личная система — это платформа для самостоятельного развития. Если человек не умеет эффективно работать самостоятельно, то, скорее всего, он не будет вовремя закрывать задачи и развиваться. Личная система — это фундамент, на который мы смотрим в первую очередь.
Этап 1 — то, что должен знать младший специалист. Это базовые навыки, без которых он не сработается с ребятами в агентстве.
Что сделать:
1. Пройти соло на клавиатуре, если после теста ваша скорость ниже 250 или вы допустили более десяти ошибок.
2. Разобраться в разнице между «делать» и «сделать», чтобы не путать процесс с результатом.
3. Изучить технику пустого инбокса и начать применять её в жизни, чтобы успевать больше за меньшее время. Видео Максима Дорофеева, конспект Сергея Сичкара.
4. Заполнить таблицу с контрольными вопросами на освоение техники пустого инбокса.
5. Применять приёмы работы с Gmail.
6. Изучить и начать применять матрицу Эйзенхауэра, чтобы уметь расставлять приоритеты.
7. Научиться правильно ставить задачи: SMART,
8. Пройти курс Learning how to learn на Coursera, чтобы учиться эффективнее. Конспекты: раз и два.
9. Научиться любить и искать критику. Три закона критики от Ильяхова.
10. Внедрить в работу инструменты: Slack, LastPass, ActiveCollab, Confluence (база знаний).
Эти знания для тех, кто хочет развиваться до уровня специалистов среднего и старшего уровня. Они помогут начинающим управленцам и старшим специалистам.
Что сделать:
1. Начать вести свой профессиональный блог.
2. Изучать, как развиваются другие. Брать их приёмы, пробовать на себе, оставлять то, что работает. Рекомендуем прочитать:
3. Прокачивать рациональное мышление, чтобы выработать полезные мыслительные привычки. В помощь «Гарри Поттер и методы рационального мышления», lesswrong.ru (конспект Сергея Короля).
4. Читать как можно больше об устройстве мозга и работе сознания, чтобы понимать основы своего и чужого поведения. Рекомендуем прочитать:
5. Внедрить, поддерживать и развивать личную систему планирования задач, хранения знаний и учёта времени.
6. Попробовать медитацию. Подходит не всем, поэтому пункт необязательный.
Материалы из этого блока помогают новому сотруднику адаптироваться к специфике работы в нашей команде. Они помогают понять, по каким правилам мы играем.
Что сделать:
1. Всегда применять принцип «исполнитель
понимает
задачу». Для этого любую нетривиальную задачу начинать с понимания
задачи или
2. Изучить технику ведения переговоров по Кемпу: прочитать и сделать конспект «Сначала скажите „Нет“», посмотреть ролик Ильи Синельникова о двух основных принципах.
3. Изучить базовые принципы управления проектами ФФФ.
4. Посмотреть презентацию подхода
5. Изучить условия и специфику работы в агентстве.
6. Посмотреть семинар Севы про структуру управления в агентстве.
7. Изучить «Правила выживания».
8. Прочитать и сделать конспект книги «Remote» об особенностях работы в распределённых командах.
9. Прочитать, зачем нужны еженедельные планёрки на проектах.
10. Знать и придерживаться
11. Иметь представление, как в агентстве устроено привлечение, найм, интеграция и обучение сотрудников. Ступени роста на примере отдела дизайна.
12. Изучить и применять алгоритм системного решения проблем. Запись внутреннего семинара.
13. Быть готовым, что в агентстве все ваши решения будут проверять на прочность. Учиться защищать собственные решения и не пропускать слабые решения других.
14. Изучить Карту агентства, чтобы понимать нашу инфраструктуру и отделы.
15. Знать с кем работаем и с кем не работаем.
16. Прочитать «Как готовиться и проводить еженедельные планёрки по проектам».
17. Изучить «Что нужно
знать
18. Изучить метод принятия решений в агентстве через внутреннее консультирование.
19. Изучить правила организации проектов в Collab и всегда им следовать.
20. Знать правила постановки задач специалистам и всегда их придерживаться. Конкретный пример для работы с программистами.
21. Проверить и настроить на своём проекте все виды мониторингов и уведомлений.
22. Изучить раздел Агентство в базе знаний.
Этот блок объясняет младшим специалистам, как работает поисковая система: почему Яндекс
даёт человеку именно такой ответ на его запрос. Зная внутреннее устройство,
1. Изучить «Руководство по поисковой оптимизации для начинающих от Google» и рекомендации Яндекса для вебмастеров.
2. Прочитать и сделать конспект книги «Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах».
3. Изучить статьи про устройство поиска Яндекса:
4. Пройти обучение по курсам индексирования и оптимизации в Яндексе.
5. Посмотреть лекции «Школы вебмастеров Яндекса» и пройти тесты:
6. Посмотреть лекции и сделать конспекты:
7. Изучить и сделать конспект инструкции для асессоров Яндекса и Гугла.
8. Изучить историю развития алгоритмов ранжирования.
9. Изучить основы устройства поисковых систем и сделать конспекты:
10. Установить SEO Meta in 1 Click.
11. Изучить
12. Изучить документы и шаблоны для работы.
13. Изучить виды оценок асессоров поисковых систем и оценить типовые страницы своего проекта.
1. Материалы из этого блока погружают специалиста в работу поисковиков на уровне сотрудников Яндекса, которые формируют правила поисковой системы. Это хорошо прокачивает мышление: например, специалист начинает понимать с научной точки зрения, почему нельзя покупать ссылки.
2. Прочитать и сделать конспект первой части учебника «Введение в информационный поиск» Кристофера Д. Маннинга, Прабхакара Рагхавана и Хайнриха Шютце.
3. Изучить отдельные факторы ранжирования Яндекса и разобрать
4. Пройти базовый курс Гроховского
5. Изучить подход к проведению
6. Провести аудит любого проекта и составить список рекомендаций для джедая
Знание Google Analytics и Яндекс.Метрики нужны, чтобы понимать, за счёт чего растёт или падает трафик на проекте. Это помогает строить собственную систему аналитики и дэшборды.
Если возникают проблемы,
1. Пройти 4 курса Google Analytics Academy. Ecommerce Analytics доступен только на английском. Сдать итоговый экзамен по каждому. Это даёт хорошую базу.
2. Изучить официальную справку. Это обязательно для сдачи сертификата и быстрого поиска ответов на вопросы в будущем.
3. Выборочно пройти тренировочные тесты.
4. Сдать официальный экзамен по Google Analytics. Раз в 2 года пересдавать.
5. Изучить принципы работы плагина «60 секунд» и его применение на практике.
6. Разобраться с регулярными выражениями.
7. Изучить функционал Экспериментов в Google Analytics.
8. Изучить наши материалы по настройке целей и событий.
9. Выполнить практическое задание по Google Analytics.
1. Изучить основы работы с Метрикой.
2. Посмотреть серию официальных обучающих роликов. Практику отрабатывать на реальном счётчике.
3. Изучить официальную справку. Это обязательно для сдачи сертификата и быстрого поиска ответов на вопросы в будущем.
4. Изучить официальные презентации по основным моментам работы со счётчиком: Памятка,
«
5. Сдать официальный экзамен по Метрике. Раз в год пересдавать.
Работа
Что сделать:
1. Придерживаться минимальных правил текстовой гигиены.
2. Прочитать:
3. Изучать и применять на практике:
4. Познакомиться с сервисом «Главред», добавить в закладки, проверять с его помощью все важные тексты и письма.
5. Подписаться на бесплатную рассылку Главреда. Внимательно изучать каждое письмо и применять на практике.
6. Прочитать выжимку книги «Без воды. Как писать предложения и отчёты для первых лиц».
7. Изучить полный конспект и раздатку курса Ильяхова.
8. Изучить базовый и продвинутый курсы Главреда.
9. Выполнить практические задания по информационному стилю. Результаты обсудить с ведущим.
10. Пройти курс Ильяхова (агентство оплачивает 50 %).
Аналитику надо знать, чтобы доставать данные, а отчётность — для того,
чтобы их анализировать.
Бόльшую часть времени
Материалов из этого блока хватает, чтобы научиться строить простую системы аналитики, которая работает на каждом из клиентских проектов в агентстве.
Что сделать:
1. Пройти:
2. Вместо прохождения курсов можно изучить программу и закрыть недостающие зоны отдельно (спросить/почитать).
3. Выборочно пройти на Coursera Стэнфордский
курс
по базам данных: лекции
4. Пройти
Эти материалы учат
Что сделать:
1. Пройти:
2. Изучить модули аналитики: Sourcebuster, Placer.
3. Изучить и внедрить в работу PowerQuery или Google Data Studio.
4. Изучить правила построения ручной отчётности по SEO.
5. Изучить введение в базы данных.
6. Посмотреть, как делается письмо к отчёту по эффективности SEO.
Что сделать:
1. Прочитать и сделать конспект:
2. Прочитать «Ководство» Лебедева.
3. Внимательно изучить презентацию по дизайну.
4. Выбрать любой проект агентства, внимательно посмотреть 2 часа записей в Вебвизоре, написать список правок, улучшений и предложений, передать ведущему проекта.
5. Изучить
6. Изучить «процесс» по сайтам и интерфейсам.
7. Посмотреть лекцию Артёма Горбунова о полезном действии или прочитать конспект.
8. Прочитать и сделать конспект «Искусство мыть слона» Влада Головача.
Первое, что должен уметь
Второе важное умение — делегировать.
Этот блок помогает развить эти умения: управлять командой
Что сделать:
1. Прочитать статью Серёги Шабалина про уровни делегирования человеческим языком.
2. Изучить алгоритм создания стратегии
3. Посмотреть презентацию «
4. Прочитать и сделать конспект книг:
5. Изучить конспект курса Товеровского об управлении проектами и внедрить в личную систему.
6. Пройти курс Николая Товеровского в Москве или удалённо.
7. Знать кто такой ведущий и что он делает. Чтобы понимать, как им стать.
8. Изучить принципы создания стратегии проекта.
Если не знать основы переговоров,
Навыки продаж и презентаций, карточки переговоров — это всё нужно знать, чтобы воплощать свои предложения в жизнь.
Что сделать:
1. Прочитать и сделать конспект книг:
2. Посмотреть и сделать конспект видео:
3. Изучить советы Синельникова по взаимоотношениям с клиентом.
4. Внедрить карточку переговоров на планёрках, скайпах и встречах.
5. Прочитать адаптированный конспект «Мастер звонка», Жигилий.
6. Изучить примеры воронок продаж.
Что сделать:
1. Пройти вводные курсы по HTML и CSS.
2. Пройти базовый курс по javascript, чтобы разбираться в принципах работы скриптов и модулей подмены на наших сайтах.
3. Познакомиться со стандартами тех. поддержки сайтов.
4. Изучить правила постановки задач специалистам и всегда им следовать.
5. Изучить внутренний семинар «Введение
Настоящие знания по SEO публикуют на английском: они намного актуальнее всего того, что есть на русском языке. Так что английский надо знать, чтобы получать знания из первоисточников.
С чего начать:
Мы рекомендуем подписаться на эти блоги, чтобы следить за самыми адекватными специалистами на рынке и изменениями в алгоритмах поисковых систем.
«Вконтакте» или
Советы Бюро,
Блоги Севы Устинова, Ильи Ерошкина, Серёги Шабалина.
Блоги Людвига Быстроновского, Ильи Бирмана, Николая Товеровского, Максима Ильяхова.
Официальные блоги Google Analytics, блог рекламных технологий Яндекса.
Блог Яндекса для вебмастеров.
Блог Гугла для вебмастеров.
Новости и рассылка Сёрча.
Блог и рассылка SeoProfy.
Блог и рассылка Netpeak.
Блог SiteClinic.
Блог и рассылка Сергея Кокшарова.
Блог Дмитрия Шахова.
Раздел «Самостоятельно» в блоге Пиксель Плюс.
Канал Стаса Пломаря на Слайдшаре.
Порядок изучения свободный, выбирается под текущие задачи. Результаты высылать на ks@it-agency.ru, для помощи и проверки.
24 декабря 2018
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