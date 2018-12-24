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План обучения оптимизаторов

Рассказывает
Константин Солодянников,
партнер

В агентстве у этого плана обучения две задачи:

  1. На собеседовании оценить, насколько кандидат разбирается в SEO и смежных зонах.
  2. Составить специалисту план профессионального роста: чем он будет заниматься в первую очередь, а какие зоны закроет позже. 

План охватывает 13 зон и рассчитан примерно на пару лет самостоятельного изучения.

Личная система

Мы считаем, что личная система — это платформа для самостоятельного развития. Если человек не умеет эффективно работать самостоятельно, то, скорее всего, он не будет вовремя закрывать задачи и развиваться. Личная система — это фундамент, на который мы смотрим в первую очередь.

Этап 1

Этап 1 — то, что должен знать младший специалист. Это базовые навыки, без которых он не сработается с ребятами в агентстве.

Что сделать:

1. Пройти соло на клавиатуре, если после теста ваша скорость ниже 250 или вы допустили более десяти ошибок.

2. Разобраться в разнице между «делать» и «сделать», чтобы не путать процесс с результатом.

3. Изучить технику пустого инбокса и начать применять её в жизни, чтобы успевать больше за меньшее время. Видео Максима Дорофеева, конспект Сергея Сичкара.

4. Заполнить таблицу с контрольными вопросами на освоение техники пустого инбокса.

5. Применять приёмы работы с Gmail.

6. Изучить и начать применять матрицу Эйзенхауэра, чтобы уметь расставлять приоритеты.

7. Научиться правильно ставить задачи: SMART, чек-лист хорошего списка задач.

8. Пройти курс Learning how to learn на Coursera, чтобы учиться эффективнее. Конспекты: раз и два.

9. Научиться любить и искать критику. Три закона критики от Ильяхова. 

10. Внедрить в работу инструменты: Slack, LastPass, ActiveCollab, Confluence (база знаний).

Этап 2

Эти знания для тех, кто хочет развиваться до уровня специалистов среднего и старшего уровня. Они помогут начинающим управленцам и старшим специалистам.

Что сделать:

1. Начать вести свой профессиональный блог.

2. Изучать, как развиваются другие. Брать их приёмы, пробовать на себе, оставлять то, что работает. Рекомендуем прочитать:

3. Прокачивать рациональное мышление, чтобы выработать полезные мыслительные привычки. В помощь «Гарри Поттер и методы рационального мышления», lesswrong.ru (конспект Сергея Короля).

4. Читать как можно больше об устройстве мозга и работе сознания, чтобы понимать основы своего и чужого поведения. Рекомендуем прочитать: 

5. Внедрить, поддерживать и развивать личную систему планирования задач, хранения знаний и учёта времени.

6. Попробовать медитацию. Подходит не всем, поэтому пункт необязательный.

Общая система

Материалы из этого блока помогают новому сотруднику адаптироваться к специфике работы в нашей команде. Они помогают понять, по каким правилам мы играем. 

Что сделать:

1. Всегда применять принцип «исполнитель понимает задачу». Для этого любую нетривиальную задачу начинать с понимания задачи или мини-понимания . Статьи Максима Ильяхова и Сергея Короля о понимании задачи.

2. Изучить технику ведения переговоров по Кемпу: прочитать и сделать конспект «Сначала скажите „Нет“», посмотреть ролик Ильи Синельникова о двух основных принципах

3. Изучить базовые принципы управления проектами ФФФ.

4. Посмотреть презентацию подхода IT-Agency , чтобы понимать как было раньше, как теперь, и почему именно так. 

5. Изучить условия и специфику работы в агентстве.

6. Посмотреть семинар Севы про структуру управления в агентстве

7. Изучить «Правила выживания». 

8. Прочитать и сделать конспект книги «Remote» об особенностях работы в распределённых командах. 

9. Прочитать, зачем нужны еженедельные планёрки на проектах

10. Знать и придерживаться скайп-этикета .

11. Иметь представление, как в агентстве устроено привлечение, найм, интеграция и обучение сотрудников. Ступени роста на примере отдела дизайна.

12. Изучить и применять алгоритм системного решения проблем. Запись внутреннего семинара.

13. Быть готовым, что в агентстве все ваши решения будут проверять на прочность. Учиться защищать собственные решения и не пропускать слабые решения других.

14. Изучить Карту агентства, чтобы понимать нашу инфраструктуру и отделы.

15. Знать с кем работаем и с кем не работаем

16. Прочитать «Как готовиться и проводить еженедельные планёрки по проектам».

17. Изучить «Что нужно знать не-менеджерам о работе с клиентами».

18. Изучить метод принятия решений в агентстве через внутреннее консультирование

19. Изучить правила организации проектов в Collab и всегда им следовать.

20. Знать правила постановки задач специалистам и всегда их придерживаться. Конкретный пример для работы с программистами

21. Проверить и настроить на своём проекте все виды мониторингов и уведомлений.

22. Изучить раздел Агентство в базе знаний.

Поисковые системы

Этап 1

Этот блок объясняет младшим специалистам, как работает поисковая система: почему Яндекс даёт человеку именно такой ответ на его запрос. Зная внутреннее устройство, SEO-специалист понимает, почему одни вещи срабатывают, а другие — нет. 

1. Изучить «Руководство по поисковой оптимизации для начинающих от Google» и рекомендации Яндекса для вебмастеров.

2. Прочитать и сделать конспект книги «Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах». 

3. Изучить статьи про устройство поиска Яндекса:

4. Пройти обучение по курсам индексирования и оптимизации в Яндексе. 

5. Посмотреть лекции «Школы вебмастеров Яндекса» и пройти тесты:

6. Посмотреть лекции и сделать конспекты:

7. Изучить и сделать конспект инструкции для асессоров Яндекса и Гугла.

8. Изучить историю развития алгоритмов ранжирования.

9. Изучить основы устройства поисковых систем и сделать конспекты:

10. Установить SEO Meta in 1 Click.

11. Изучить интеллект-карту «Как работает идеальное SEO», задать вопросы. 

12. Изучить документы и шаблоны для работы.

13. Изучить виды оценок асессоров поисковых систем и оценить типовые страницы своего проекта. 

Этап 2

1. Материалы из этого блока погружают специалиста в работу поисковиков на уровне сотрудников Яндекса, которые формируют правила поисковой системы. Это хорошо прокачивает мышление: например, специалист начинает понимать с научной точки зрения, почему нельзя покупать ссылки.

2. Прочитать и сделать конспект первой части учебника «Введение в информационный поиск» Кристофера Д. Маннинга, Прабхакара Рагхавана и Хайнриха Шютце.

3. Изучить отдельные факторы ранжирования Яндекса и разобрать 1–2 проекта.

4. Пройти базовый курс Гроховского и/или мастер-класс Алексея Чекушина.

5. Изучить подход к проведению SEO-экспериментов и сплитов, поставить и провести 3 эксперимента.

6. Провести аудит любого проекта и составить список рекомендаций для джедая (около-SEO, продающие свойства и т.п.).

Аналитика

Знание Google Analytics и Яндекс.Метрики нужны, чтобы понимать, за счёт чего растёт или падает трафик на проекте. Это помогает строить собственную систему аналитики и дэшборды. 

Если возникают проблемы, SEO-специалист сможет самостоятельно их решить, не привлекая джедаев. 

Google Analytics

1. Пройти 4 курса Google Analytics Academy. Ecommerce Analytics доступен только на английском. Сдать итоговый экзамен по каждому. Это даёт хорошую базу.

2. Изучить официальную справку. Это обязательно для сдачи сертификата и быстрого поиска ответов на вопросы в будущем.

3. Выборочно пройти тренировочные тесты.

4. Сдать официальный экзамен по Google Analytics. Раз в 2 года пересдавать.

5. Изучить принципы работы плагина «60 секунд» и его применение на практике.

6. Разобраться с регулярными выражениями.

7. Изучить функционал Экспериментов в Google Analytics.

8. Изучить наши материалы по настройке целей и событий

9. Выполнить практическое задание по Google Analytics.

Яндекс.Метрика

1. Изучить основы работы с Метрикой.

2. Посмотреть серию официальных обучающих роликов. Практику отрабатывать на реальном счётчике. 

3. Изучить официальную справку. Это обязательно для сдачи сертификата и быстрого поиска ответов на вопросы в будущем.

4. Изучить официальные презентации по основным моментам работы со счётчиком: Памятка, « Веб-аналитика и повышение эффективности рекламных кампаний», «Метрика для Ecommerce». 

5. Сдать официальный экзамен по Метрике. Раз в год пересдавать.

Тексты

Работа SEO-специалиста на 70 % состоит из общения текстом: с коллегами, клиентами или клиентами клиентов. Если умеешь грамотно писать, это первый шаг к тому, чтобы грамотно говорить. Это нужно, чтобы презентовать результаты работы на планёрках или объяснять редактору, почему и как нужно переделать текст на сайте клиента. 

Что сделать:

1. Придерживаться минимальных правил текстовой гигиены.

2. Прочитать:

3. Изучать и применять на практике:

4. Познакомиться с сервисом «Главред», добавить в закладки, проверять с его помощью все важные тексты и письма. 

5. Подписаться на бесплатную рассылку Главреда. Внимательно изучать каждое письмо и применять на практике.

6. Прочитать выжимку книги «Без воды. Как писать предложения и отчёты для первых лиц».

7. Изучить полный конспект и раздатку курса Ильяхова

8. Изучить базовый и продвинутый курсы Главреда.

9. Выполнить практические задания по информационному стилю. Результаты обсудить с ведущим.

10. Пройти курс Ильяхова (агентство оплачивает 50 %).

Отчётность

Аналитику надо знать, чтобы доставать данные, а отчётность — для того, чтобы их анализировать. Бόльшую часть времени SEO-специалисты в агентстве работают в Excel, поэтому с ним надо дружить. Если SEO-специалист не знает, что такое продвинутый ВПР, он не пройдёт в агентство дальше собеседования.  

Этап 1

Материалов из этого блока хватает, чтобы научиться строить простую системы аналитики, которая работает на каждом из клиентских проектов в агентстве. 

Что сделать:

1. Пройти: 

2. Вместо прохождения курсов можно изучить программу и закрыть недостающие зоны отдельно (спросить/почитать).

3. Выборочно пройти на Coursera Стэнфордский курс по базам данных: лекции 1–7, 12.

4. Пройти 20–30 первых заданий базового этапа на онлайн-тренажере по SQL.

Этап 2

Эти материалы учат SEO-специалиста автоматизировать свою работу. Причём автоматизировать кастомно, потому что автоматизацию данных из таблицы на одном проекте не применить к данным из таблицы на другом проекте. 

Что сделать:

1. Пройти:

2. Изучить модули аналитики: Sourcebuster, Placer.

3. Изучить и внедрить в работу PowerQuery или Google Data Studio.

4. Изучить правила построения ручной отчётности по SEO

5. Изучить введение в базы данных

6. Посмотреть, как делается письмо к отчёту по эффективности SEO.

Проектирование и дизайн

SEO-специалист должен понимать, как дизайн сайта влияет на его позиции в поисковой выдаче. Если нужно, наши специалисты могут открыть инспектор и прямо на планёрке с клиентом доверстать какой-то элемент сайта или самостоятельно нарисовать с нуля прототип лендинга. Это позволяет наглядно представить удачные и неудачные решения, и объяснить, почему так. 

Что сделать:

1. Прочитать и сделать конспект:

2. Прочитать «Ководство» Лебедева.

3. Внимательно изучить презентацию по дизайну.

4. Выбрать любой проект агентства, внимательно посмотреть 2 часа записей в Вебвизоре, написать список правок, улучшений и предложений, передать ведущему проекта.

5. Изучить бизнес-линч . Инструкция Евгения Степанищева, как это правильно делать.

6. Изучить «процесс» по сайтам и интерфейсам.

7. Посмотреть лекцию Артёма Горбунова о полезном действии или прочитать конспект

8. Прочитать и сделать конспект «Искусство мыть слона» Влада Головача.

Управление проектами и людьми

SEO-специалисты среднего и старшего уровня ведут проекты самостоятельно, иногда обращаясь за помощью к ведущему. 

Первое, что должен уметь SEO-специалист, которому доверили вести проект, — руководить всем процессом и действовать в условиях неопределённости. Чем сложнее проект, тем выше неопределённость, и тем выше профессиональный уровень специалиста, которому можно доверить этот проект. 

Второе важное умение — делегировать. В какой-то момент каждому SEO-специалисту в агентстве дают помощника, чтобы он научился отдавать ему свои задачи. Если SEO-специалист не научится доверять задачи кому-то, кто всё делает не так, как он сам, он не сможет руководить командой или проектом.

Этот блок помогает развить эти умения: управлять командой из 5–15 человек, действовать в условиях неопределённости и делегировать. 

Что сделать:

1. Прочитать статью Серёги Шабалина про уровни делегирования человеческим языком.

2. Изучить алгоритм создания стратегии интернет-маркетинга .

3. Посмотреть презентацию « Менеджер-снежинка » и стараться не быть таким менеджером.

4. Прочитать и сделать конспект книг:

5. Изучить конспект курса Товеровского об управлении проектами и внедрить в личную систему.

6. Пройти курс Николая Товеровского в Москве или удалённо.

7. Знать кто такой ведущий и что он делает. Чтобы понимать, как им стать. 

8. Изучить принципы создания стратегии проекта.

Работа с клиентами

Если не знать основы переговоров, SEO-специалист никогда не согласует свои решения по улучшению сайтов. Он не только договаривается о том, чтобы его решение взяли в работу, но и ищет того верного человека на стороне клиента, с кем нужно договориться. 

Навыки продаж и презентаций, карточки переговоров — это всё нужно знать, чтобы воплощать свои предложения в жизнь.

Что сделать:

1. Прочитать и сделать конспект книг:

2. Посмотреть и сделать конспект видео:

3. Изучить советы Синельникова по взаимоотношениям с клиентом

4. Внедрить карточку переговоров на планёрках, скайпах и встречах.

5. Прочитать адаптированный конспект «Мастер звонка», Жигилий.

6. Изучить примеры воронок продаж.

Разработка

SEO-специалист много работает с разработчиками, поэтому должен уметь ставить им задачи на их языке. То есть не «отступ плохой», а «вот здесь код неправильный». Знание основ HTML в этом помогает. 

Что сделать:

1. Пройти вводные курсы по HTML и CSS.

2. Пройти базовый курс по javascript, чтобы разбираться в принципах работы скриптов и модулей подмены на наших сайтах.

3. Познакомиться со стандартами тех. поддержки сайтов.

4. Изучить правила постановки задач специалистам и всегда им следовать.

5. Изучить внутренний семинар «Введение в веб-технологии: как пощупать их руками». 

Английский язык

Настоящие знания по SEO публикуют на английском: они намного актуальнее всего того, что есть на русском языке. Так что английский надо знать, чтобы получать знания из первоисточников. 

С чего начать: 

  1. Пройти пятнадцатиминутный тест, чтобы определить свой уровень.
  2. Прочитать статью Максима Ильяхова о правильном подходе к изучению английского.
  3. Переключить все интерфейсы на английский: операционную систему, браузер, программы, почту, сайты и социальные сети.
  4. Читать книги и смотреть сериалы на английском. Если не смотрите сериалы, попробуйте выступления на Ted.
  5. Установить приложение для изучения новых слов и тренировки грамматики. Например, LinguaLeo.
  6. Найти преподавателя и начать заниматься регулярно. Если не знаете где искать, попробуйте бесплатный урок в Skyeng или Инглексе.

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24 декабря 2018

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